«С Ландескогом мы бы сыграли иначе». Генменеджер сборной Швеции — о Турнире четырёх наций

Генеральный менеджер сборной Швеции Йозеф Бумедьен прокомментировал выступление своей команды на Турнире четырёх наций — 2025 в феврале этого года. «Тре Крунур» заняли третье место, обыграв будущих победителей — сборную США (2:1) и дважды уступив в овертаймах Канаде и Финляндии с одинаковым счётом 3:4 ОТ.

«Думаю, в целом мы довольны тем, как сыграли, но не довольны результатом. Для нас это немного иначе, чем для Канады и США. У нас немного меньше игроков и не так много решений нужно принимать по составу. Так что наш процесс немного отличается.

Мне бы хотелось видеть немного больше упорства и более напряжённую игру. Думаю, со здоровым Ландескогом могли бы сыграть иначе. Он закончил сезон в Колорадо, и я надеюсь, что у него будет хорошее лето и он сможет начать новый с правильной ноты. Здоровый Ландеског действительно мог бы добавить упорства в свою игру», — приводит слова Бумедьена пресс-служба НХЛ.

Напомним, Ландеског не играл в НХЛ с 2022 года по апрель 2025-го из-за травмы колена. В мае 2023-го ему сделали операцию по пересадке хряща на правом колене. В июне 32-летний форвард был включён в первую шестёрку игроков сборной Швеции, выбранных на ОИ-2026.