МХК «Спартак» и «СКА-1946» сыграют в матче открытия чемпионата МХЛ-2025/2026

17-й регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2025/2026 стартует 3 сентября в Москве. Между собой сыграют действующие обладатель и финалист Кубка Харламова МХК «Спартак» и «СКА-1946» соответственно. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

В сезоне-2024/2025 команды заняли первые два места в «Золотом» дивизионе Запада («Спартак» – первое, «СКА-1946» – второе), а в очных встречах одержали по две победы. В плей-офф «СКА-1946» дошёл до финала второй раз подряд, отдав лишь две встречи в трёх сериях. МХК «Спартак» добрался до решающей серии впервые с 2014 года.

В финале команды провели все семь матчей. «СКА-1946» отыгрался с 0-3 в серии, однако в решающей встрече МХК «Спартак» оказался сильнее и завоевал второй в своей истории Кубок Харламова.