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«Спартак» поздравил Александра Пашина с днём рождения

«Спартак» поздравил Александра Пашина с днём рождения
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост, в котором поздравила нападающего Александра Пашина с днём рождения.

«Нашему реактивному и техничному форварду, ставшему одним из главных открытий в прошлом сезоне КХЛ, исполняется 23 года. Желаем Александру много побед, отличной игры и новых результативных свершений в составе московского «Спартака», любви и благополучия, крепкого здоровья и большого счастья!» — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

В прошлом сезоне Пашин провёл 79 матчей за «Спартак» с учётом Кубка Гагарина, набрав 55 (18+37) очков, также он по ходу плей-офф выступал за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», набрав 9 (5+4) очков за 11 игр ВХЛ, и стал серебряным призёром Кубка чемпиона России.

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