«Спартак» объявил о заключении контракта с Нэйтаном Тоддом

Пресс-служба «Спартака» сообщила о подписании контракта с канадским экс-форвардом «Салавата Юлаева» Нэйтаном Тоддом. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

«Добро пожаловать в «Спартак», Нэйтан!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы красно-белых.

Прошлый сезон стал дебютным в КХЛ для 29-летнего форварда. Тодд стал одним из лучших бомбардиров уфимского «Салавата Юлаева», набрав 57 (16+41) очков при показателе полезности «+20» за 68 игр чемпионата КХЛ и четыре матча в плей-офф.

До перехода в КХЛ, Тодд выступал за фарм-клубы «Оттавы», «Виннипега», «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе», набрав 136 (54+82) очков в 215 матчах АХЛ и став лучшим бомбардиром «Сан-Хосе Барракуда» в сезоне 2023/2024 при 55 (19+36) очках за 69 игр.