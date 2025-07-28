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«Вы, убогие, варите борщ на трёхметровой кухне». И. Макаров — на критику из-за Кудрявцевой

«Вы, убогие, варите борщ на трёхметровой кухне». И. Макаров — на критику из-за Кудрявцевой
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Бывший хоккеист сборной России Игорь Макаров отреагировал на критику со стороны общественности в адрес своих отношений с женой, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Товарищи, несчастные люди! Можно заняться вам своими делами? Мы разберёмся как-то сами. Очень много убогих людей пишут разные комментарии и то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трёхметровой кухне», — написал Макаров в социальных сетях.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Макарова есть серьёзные проблемы с алкоголем и финансами — Кудрявцева подтвердила эту информацию в своём телеграм-канале.

Отметим, что Лера Кудрявцева старше мужа на 17 лет. У пары есть шестилетняя дочка Мария.

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