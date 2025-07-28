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TНN назвал пять матчей «Флориды», которые нужно обязательно посмотреть в новом сезоне

TНN назвал пять матчей «Флориды», которые нужно обязательно посмотреть в новом сезоне
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Портал The Нockey News опубликовал список из пяти матчей «Флориды Пантерз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026, на которые стоит обратить особое внимание.

7 октября 2025 года: «Флорида» — «Чикаго Блэкхоукс».
Эта игра станет для «Пантерз» домашним дебютом, а также их первым официальным матчем в регулярном сезоне. Поэтому перед началом игры болельщики на «Амерант Банк Арене» увидят вторую подряд церемонию поднятия баннера в честь завоевания «Пантерз» Кубка Стэнли.

21 октября 2025 года: «Флорида» — «Бостон Брюинз».
В этом матче Брэд Маршан впервые сыграет против своей бывшей команды, за которую он выступал 16 сезонов и выиграл Кубок Стэнли.

15 ноября 2025 года: «Флорида» — «Эдмонтон Ойлерз».
В последние два сезона между этими двумя командами возникло вполне обоснованное соперничество. Клубы два года подряд играли в финале Кубка Стэнли.

2 января 2026 года: «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Эта игра пройдёт на стадионе LoneDepot Park в Майами, штат Флорида, и станет первым матчем на открытом воздухе в истории «Пантерз».

19 марта 2026 года: «Эдмонтон» — «Флорида».

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