TНN назвал пять матчей «Флориды», которые нужно обязательно посмотреть в новом сезоне

Портал The Нockey News опубликовал список из пяти матчей «Флориды Пантерз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026, на которые стоит обратить особое внимание.

7 октября 2025 года: «Флорида» — «Чикаго Блэкхоукс».

Эта игра станет для «Пантерз» домашним дебютом, а также их первым официальным матчем в регулярном сезоне. Поэтому перед началом игры болельщики на «Амерант Банк Арене» увидят вторую подряд церемонию поднятия баннера в честь завоевания «Пантерз» Кубка Стэнли.

21 октября 2025 года: «Флорида» — «Бостон Брюинз».

В этом матче Брэд Маршан впервые сыграет против своей бывшей команды, за которую он выступал 16 сезонов и выиграл Кубок Стэнли.

15 ноября 2025 года: «Флорида» — «Эдмонтон Ойлерз».

В последние два сезона между этими двумя командами возникло вполне обоснованное соперничество. Клубы два года подряд играли в финале Кубка Стэнли.

2 января 2026 года: «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Эта игра пройдёт на стадионе LoneDepot Park в Майами, штат Флорида, и станет первым матчем на открытом воздухе в истории «Пантерз».

19 марта 2026 года: «Эдмонтон» — «Флорида».