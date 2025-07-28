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В сборной Швеции назвали самые сильные линии команды

В сборной Швеции назвали самые сильные линии команды
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Генеральный менеджер сборной Швеции Йозеф Бумедьен ответил на вопрос о сильных сторонах его национальной команды.

— В чём, по вашему мнению, заключается сила вашей олимпийской сборной?
— Я думаю, что наши вратари и основная защита не уступают никому. Я считаю, что это наша сильная сторона. Кроме того, у нас есть первоклассные игроки в нападении. Защита и вратари. Мы стараемся использовать сильные стороны каждого. Это просто весёлая компания, в которой приятно состоять, — приводит слова Бумедьена пресс-служба НХЛ.

Ранее сборная Швеции назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026: Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), нападающие Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз») и Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

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