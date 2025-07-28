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Яковлев и Нестеров помогли собрать две тонны корма для собачьего приюта в Челябинске

Яковлев и Нестеров помогли собрать две тонны корма для собачьего приюта в Челябинске
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Капитаны и защитники Егор Яковлев («Металлург» Мг) и Никита Нестеров (ЦСКА) провели в Челябинске благотворительную акцию по сбору собачьих кормов на базе приюта «Того».

«Стараемся по возможности посещать такие акции, помогать нашим братьям меньшим. Мы с командой помогали кормом одному питомнику в Магнитогорске. Сам тоже планирую себе собаку и, когда достроим дом, обязательно возьму», —приводит слова Яковлева URA.ru.

Яковлев отметил, что в первую очередь будет рассматривать собаку из приюта. Нестеров тоже задумывался о таком питомце. После передачи корма хоккеисты покормили собак с рук.

Приюту удалось собрать две тонны корма для собак. Участие в акции также принял производитель кормов «Увелка Петфуд».

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