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Экс-форвард «Флориды» Григорий Денисенко встретился с Сергеем Бобровским

Экс-форвард «Флориды» Григорий Денисенко встретился с Сергеем Бобровским
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Экс-нападающий «Флориды Пантерз» россиянин Григорий Денисенко разместил на своей странице в социальных сетях совместное фото с бывшим одноклубником голкипером Сергеем Бобровским.

Фото: Из личного архива Григория Денисенко

Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ – 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

На данный момент права на 25-летнего форварда принадлежат «Локомотиву».

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