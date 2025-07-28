Экс-форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём объяснил свой переход в «Брюнес»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал о причинах перехода в шведский «Брюнес».

«Последние пару лет были непростыми из-за травм, однако сейчас я чувствую себя прекрасно, всё лето катался на льду и очень рад, что мне предстоит играть за «Брюнес». Когда ты восстанавливаешься после травмы, не всё очевидно, но мы приняли это решение вместе с моёй семьёй, и я очень рад. Я чувствую себя прекрасно, я в форме и готов к работе. Единственное, что я могу сделать, — это как следует подготовиться и выложиться по полной.

«Наверное, я был единственным, кто знал, чего хочет… ну, кроме меня и моей жены, конечно. Как только мы вернулись в Евле этим летом, я почувствовал, что хочу играть, и это чувство только усилилось… Хотя я не был до конца уверен, что это устроит обе стороны». Но мы с генеральным менеджером «Брюнес» Йоханом Альсеном поддерживаем связь уже несколько лет, и он всегда ясно давал понять, что, если я захочу, для меня найдётся место. Мне нужно больше практики. Там будет много нового. Каток больше, и игра другая, однако я сделаю всё возможное, чтобы втянуться как можно быстрее, и надеюсь, что мои хоккейные качества никуда не денутся», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Напомним, в ноябре 2023 года Бекстрём приостановил карьеру из‑за травм. Срок действующего соглашения шведа с «Кэпиталз» закончился 30 июня 2025 года.