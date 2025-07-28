Директор «Брюнеса»: были бы глупцами, если бы не предложили Бекстрёму контракт

Спортивный директор ХК «Брюнес» Йохан Альсен прокомментировал переход нападающего Никласа Бекстрёма. 37-летний шведский форвард на протяжении 18 лет выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз».

«У него был контракт, и ему нужно было пройти реабилитацию, о которой он должен был позаботиться сам, но, когда срок контракта истёк, мы были бы [глупцами], если бы не задали ему этот вопрос. Как только стало ясно, что Никлас хочет играть, всё прошло гладко», — приводит слова Альсена пресс-служба НХЛ.

Бекстрём — воспитанник «Брюнеса». С 2002 года играл три сезона в юниорской лиге Швеции за молодёжную команду клуба. В сезоне-2004/2005 начал выступать за основной клуб. В 2006 году был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим четвёртым номером. За свою карьеру в североамериканской лиге 37-летний форвард набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году завоевал Кубок Стэнли.