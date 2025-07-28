Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» Войнов: Ларионов в СКА не звал

Защитник «Авангарда» Войнов: Ларионов в СКА не звал
Комментарии

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Когда увидел новость о том, что Игорь Николаевич возглавил СКА, написал ему сообщение с поздравлением. Но меня он в команду не звал, не было никакого разговора», – приводит слова Войнова «Советский спорт».

Войнов выступал за СКА с сезона-2015/2016 по 2017/2018. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга в 2017 году завоевал Кубок Гагарина.

Ларионов в июне решением Совета директоров ХК СКА был назначен главным тренером санкт-петербургской команды. В прошлом сезоне он работал главным тренером в «Торпедо». Нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

Материалы по теме
Игорь Ларионов подробно рассказал о новом тренерском штабе СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android