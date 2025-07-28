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Никлас Бекстрём поблагодарил «Вашингтон» за 18 сезонов, проведённых в клубе

Никлас Бекстрём поблагодарил «Вашингтон» за 18 сезонов, проведённых в клубе
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Шведский нападающий Никлас Бекстрём выступил со словами благодарности в адрес «Вашингтон Кэпиталз», в котором провёл 18 лет. Ранее стало известно о переходе шведского форварда в «Брюнес», воспитанником которого он является.

«Я провёл 18 невероятно хороших лет в Вашингтоне, как в организации, так и в городе. Мне есть за что их благодарить», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Бекстрём был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ – 2006 под общим четвёртым номером. За свою карьеру в североамериканской лиге 37-летний форвард набрал 1033 (271+762) очка в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году завоевал Кубок Стэнли.

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