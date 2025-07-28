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Егор Сурин вошёл в топ-10 лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff

Егор Сурин вошёл в топ-10 лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff
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Портал Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026. Нападающий «Локомотива» Егор Сурин занял девятое место в рейтинге.

Топ-10 проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff:

1. Брэди Мартин (нападающий, 18 лет);
2. Тэннер Молендик (нападающий, 20 лет);
3. Давид Эдстрём (нападающий, 20 лет);
4. Кэмерон Рид (нападающий, 18 лет);
5. Мэттью Вуд (нападающий, 19 лет);
6. Райкер Ли (защитник, 18);
7. Йоаким Кемелль (нападающий, 21 год);
8. Тедди Стига (защитник, 19 лет);
9. Егор Сурин (нападающий. 18 лет);
10. Джек Иванкович (вратарь, 18).

Напомним, «Нэшвилл» задрафтовал Сурина в прошлом году в первом раунде под общим 22-м номером. 18-летний форвард — воспитанник академии «Локомотива». На счету хоккеиста пять заброшенных шайб и две голевые передачи в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025, в котором «Локомотив» впервые в истории стал победителем.

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