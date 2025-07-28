Daily Faceoff: хорошо, если Сурин привнёсет в игру «Нэшвилла» немного физической силы

Спортивный журналист Стивен Эллис поделился мнением о перспективах 18-летнего российского нападающего Егора Сурина заиграть в НХЛ. Напомним, «Нэшвилл Предаторз» задрафтовал его в 2024 году в первом раунде под общим 22-м номером.

«В прошлом году Сурин играл как в КХЛ, так и в МХЛ, и свои лучшие хоккейные качества он проявил в плей-офф КХЛ. В сезоне-2025/2026 у Сурина будет возможность по-настоящему заявить о себе как о мощном нападающем. Дисциплина была проблемой в год его драфта, но в прошлом сезоне она стала гораздо менее значимой. Мне бы хотелось, чтобы он привнёс в игру немного старой доброй физической силы. Тем не менее он хорошо владеет шайбой, может играть на обоих флангах и способен влиять на ход игры каждый раз, когда выходит на лёд. Контракт Сурина с КХЛ рассчитан до 2027 года, однако я ожидаю, что после этого он будет бороться за место в составе НХЛ», — приводит слова Эллиса Daily Faceoff.

Сурин — воспитанник академии «Локомотива». На счету хоккеиста пять заброшенных шайб и две голевые передачи в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025, в котором «Локомотив» впервые в истории стал победителем.