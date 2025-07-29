Стала известна зарплата Владимира Ткачёва в «Металлурге»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Владимир Ткачёв заработает за два сезона в магнитогорском «Металлурге» как минимум 150 млн рублей. Также в соглашении прописаны бонусные выплаты.

Структура зарплаты Ткачёва в «Металлурге»:

первый год: 60 млн рублей;

второй год: 90 млн рублей.

Ранее пресс-служба магнитогорского клуба объявила о заключении двухлетнего контракта с бывшим форвардом «Авангарда».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за омский клуб, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач. Всего в КХЛ на счету 29-летнего форварда 389 (120+269) очков в 470 матчах.