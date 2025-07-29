Григорий Денисенко близок к подписанию контракта с «Ак Барсом»

Экс-нападающий «Флориды Пантерз» россиянин Григорий Денисенко может перейти в казанский «Ак Барс» уже в ближайшее время.

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив», за которым закреплены права на форварда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и «Ак Барс» находятся уже на решающей стадии переговоров.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ – 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».