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Губернатор Ярославской области раскрыл подробности о чемпионском параде «Локомотива»

Губернатор Ярославской области раскрыл подробности о чемпионском параде «Локомотива»
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал подробности о чемпионском параде «Локомотива», который состоится в честь обладателей Кубка Гагарина.

«Большой праздник, посвящённый нашему «Локомотиву», пройдёт 3 августа в Ярославле. Дата символично приурочена ко Дню железнодорожника: ОАО «РЖД» является генеральным спонсором хоккейного клуба.

В честь обладателей Кубка Гагарина 2025 года помогаем клубу подготовить масштабную программу. На Советской площади развернётся хоккейная фан-зона с интерактивами, где призами станет атрибутика клуба.

Чемпионские автобусы с командой и Кубком Гагарина проедут по центральным улицам Ярославля. Маршрут стартует от «Арены-2000» до Советской площади, где команда присоединится к своим болельщикам.

Кульминацией праздника станет торжественный вечер в «Арене-2000». Мультимедийное шоу расскажет о блестящем сезоне, который завершился бесспорным лидерством в Континентальной хоккейной лиге. Шоу в «Арене» соберёт несколько тысяч человек. Билеты скоро поступят в продажу. Чествование команды завершится концертом с участием известного музыкального исполнителя», — написал Евраев в своём телеграм-канале.

Напомним, первый матч «Локомотива» в новом сезоне КХЛ состоится с «Трактором» пятого сентября.

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