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«В ЦСКА лучшие ребята в мире». Вратарь Андреянов — о работе в армейской системе

«В ЦСКА лучшие ребята в мире». Вратарь Андреянов — о работе в армейской системе
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Вратарь ЦСКА Пётр Андреянов высказался о работе в армейской системе и объяснил, почему выбрал данный клуб для своей карьеры.

— Конкуренция в школе ЦСКА всегда была просто бешеной. Не жалели, что пошли именно туда?
— Я ни разу не пожалел, что перешёл в ЦСКА. Потому что в ЦСКА лучшие ребята в мире. Конкуренция бешеная, согласен. Место в составе пришлось выгрызать – у меня получилось. Не останавливаюсь на этом, ставлю новые задачи и смотрю только вперёд. У меня есть всё, чтобы играть на высоком уровне, — приводит слова Андреянова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в начале июля 2025 года ЦСКА продлил контракт с 18-летним голкипером до конца сезона-2029/2030.

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