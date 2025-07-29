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«Дай бог, чтобы всё получилось». Вратарь «Авангарда» Серебряков — о Ротенберге в «Динамо»

«Дай бог, чтобы всё получилось». Вратарь «Авангарда» Серебряков — о Ротенберге в «Динамо»
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков прокомментировал приход Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо».

«Видел новость, что Роман Борисович начал работать в московском «Динамо». Мы не общаемся с ним лично, поэтому сейчас могу поздравить его. «Динамо» – потрясающий клуб. Я динамовец. Дай бог, чтобы всё получилось», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».

Напомним, Ротенберг занимается управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодёжной команды, а также привлечением дополнительных инвестиций в клуб и работает над развитием инфраструктуры школы. Ранее специалист занимал пост главного тренера СКА.

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