«Наш удел — игроки АХЛ». Юрзинов-старший — о большом количестве легионеров в КХЛ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о большом количестве легионеров в командах КХЛ.

«Вопрос: пошло ли на пользу нашему хоккею отделение КХЛ от ФХР? Это отделение позволило нам создать миниатюрную копию НХЛ. КХЛ стала дальним и, уж извините, бедным родственником НХЛ.

В их НХЛ поехали Мичков, Демидов и Никишин, в нашу НХЛ – как вы выразились, Потуральски и Спронг. Плюс ребята, у которых по ту сторону океана проблемы с законом.

Понятно, что пока мы можем только мечтать о равноценных разменах, наш удел – игроки АХЛ. Но делаем ли мы достаточно для того, чтобы поставить воспитание Мичковых и Демидовых на поток? Есть ли у нас главный культ советского хоккея – культ ежедневной работы на перспективу своей хоккейной школы, на воспитание молодёжи?

В последние годы СКА был командой Демидова и Мичкова, Заврагина и Плешкова, Никишина и Выдренкова, ну и так далее по списку. Питер даже отказался от легионеров, за что ему только слова благодарности. Надо продолжать этот курс! Но если СКА станет командой Филлипса и Менелла, то многое потеряет не только Санкт-Петербург, но и весь наш хоккей», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.