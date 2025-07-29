Ветеран СКА: новый логотип — попытка отстраниться от прошлого? Так выводы не делают

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил новый логотип армейского клуба. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

«Честно говоря, не совсем понял новый логотип. Старый был неплохой, проблем не было. Не понял я изюминку нового логотипа. Старый был хорош, мы все к нему привыкли, это уже бренд. А сейчас что-то новое. Какой-то новой вещи, какой-то экстраординарности, какого-то «вау» я не увидел.

Это попытка отстраниться от прошлого? А зачем отстраняться от прошлого? Без него нет будущего. Ведь в прошлом тоже было много хорошего. Зачем от него отстраняться? Было очень много сделано, чтобы СКА превратился в топ-клуб. И менять логотип, потому что какой-то один сезон пошёл не так… Так выводы не делают. У нас привыкли видеть лишь плохое, хорошего стараются не замечать», — цитирует Черкаса Vprognoze.