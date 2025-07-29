В эфире TSN аналитики оценили, кто лучше выступал в НХЛ — Овечкин или Ягр

В эфире канадского телеканала TSN аналитики оценили, кто лучше выступал в НХЛ — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин или чешский форвард Яромир Ягр. Журналисты обсудили пятое место Ягра в списке 99 лучших хоккеистов НХЛ за всю историю. Овечкин занял шестую строчку.

«Ягр на пятом месте? Яромир явно не должен быть на пятом месте. Он лучший игрок, чем Овечкин? Нет. Я так не думаю», — заявил эксперт Брайан Хейс.

«Я играл с Ягром. Он невероятен. Можно учесть, сколько времени он пропустил, когда уехал в Россию на три года, а потом вернулся. Если бы [в этих сезонах] он забивал по 30 голов в НХЛ по самым скромным подсчётам — это было бы почти на 100 голов больше, чем у него сейчас. Данный факт поднимает его выше в списке», — заявил экс-защитник клубов НХЛ Джейсон Струдвик.

«Пиковая форма Ягра лучше, чем у Овечкина», — подвёл итог аналитик The Athletic Йонас Сигел.