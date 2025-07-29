Нападающий «Авангарда» Пономарёв оценил переход Потуральски в омский клуб

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о переходе форварда Эндрю Потуральски в стан «ястребов».

«Я считаю, это один из сильнейших хоккеистов, с которыми я играл в АХЛ. Этот человек поможет нам выигрывать, а не только радовать болельщиков красивой игрой. Болельщик намного больше рад, когда команда выигрывает, нежели когда видит красивые пируэты. Поэтому Потуральски, в первую очередь, поможет нам выигрывать, но и не без красивых голов», — цитирует Пономарёва «Советский спорт».

В прошлом сезоне Потуральски был признан самым ценным хоккеистом АХЛ, выступая за «Сан-Хосе Барракуда». Нападающий сыграл 59 матчей, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6».