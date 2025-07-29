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Серебряков ответил, нет ли страха, что «Авангард» может расторгнуть контракт в будущем

Серебряков ответил, нет ли страха, что «Авангард» может расторгнуть контракт в будущем
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков ответил на вопрос, не переживает ли он, что омский клуб может расторгнуть контракт в любой момент в будущем.

— В «Авангарде» у вас пятилетний контракт, с учётом последних событий в лиге и в клубе, нет ли страха, что сотрудничество с омской командой может прекратиться в любой момент?
— Страха никакого нет, любое соглашение можно продлить или расторгнуть. Но я не думаю об этом, просто получаю удовольствие от того, где я нахожусь, и всё.

— Есть ощущение, что получится доиграть эти пять лет в Омске?
— Я об этом не думаю, живу сегодняшним днём, — приводит слова Серебрякова «Матч ТВ».

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