«Для ветеранов он был ближе». Рыбин — о старом логотипе СКА

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о смене логотипа у санкт-петербургского СКА. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

«Мне старый логотип нравился больше. Он был в бытность, когда я ещё выступал за СКА. Ничего сверхъестественного в новом логотипе нет. Чего-то принципиально нового я не увидел. Поэтому старый логотип для меня и других ребят, кто играл в СКА, для ветеранов он был ближе. Видимо, нужны были какие-то перемены. Думаю, просто попытались нести что-то новое. Хотя, повторюсь, старый логотип смотрелся довольно гармонично», — приводит слова Рыбина Vprognoze.