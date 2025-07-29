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«Для ветеранов он был ближе». Рыбин — о старом логотипе СКА

«Для ветеранов он был ближе». Рыбин — о старом логотипе СКА
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о смене логотипа у санкт-петербургского СКА. Напомним, решение о смене логотипа приняли на заседании совета директоров 19 июня.

«Мне старый логотип нравился больше. Он был в бытность, когда я ещё выступал за СКА. Ничего сверхъестественного в новом логотипе нет. Чего-то принципиально нового я не увидел. Поэтому старый логотип для меня и других ребят, кто играл в СКА, для ветеранов он был ближе. Видимо, нужны были какие-то перемены. Думаю, просто попытались нести что-то новое. Хотя, повторюсь, старый логотип смотрелся довольно гармонично», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

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