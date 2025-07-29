Аналитик НХЛ предположил, как на «Питтсбурге» скажется возможный уход Малкина

Аналитик НХЛ Майк Рапп в эфире NHL Network предположил, как на «Питтсбург Пингвинз» скажется возможный уход российского нападающего Евгения Малкина. Кроме того, журналист заявил, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби может уйти из команды следующим летом.

«Если Малкин уйдёт в закат, если он собирается завершить карьеру в НХЛ, это разрушит костяк команды.

Думаю, следующим летом нужно будет принимать решения, и, возможно, Сидни Кросби уйдёт. Но я не вижу никаких перемен в этом году. Думаю, он будет делать всё возможное, чтобы вернуть франшизу вновь на вершину, несмотря ни на что, как он уже делал. Но у каждого есть предел прочности», — заявил Рапп.