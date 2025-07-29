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Василий Пономарёв рассказал, с каким североамериканским городом можно сравнить Омск

Василий Пономарёв рассказал, с каким североамериканским городом можно сравнить Омск
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв заявил, что Омск можно сравнить с канадским Торонто по количеству хоккейных болельщиков.

«Я не понаслышке знаю, что Омск – это город примерно как Торонто в Канаде, где весь город живёт командой. Неважно, в каком ты районе, все знают команду, все болеют за неё. Для них команда значит намного больше, чем для нас. Люди ходят на матчи с детства, для них это намного больше, чем игра», — приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

В сезоне-2024/2025 Василий Пономарёв провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз».

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