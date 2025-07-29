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Экс-защитник «Витязя» и «Авангарда» Егор Воронков пополнил состав «Амура»

Экс-защитник «Витязя» и «Авангарда» Егор Воронков пополнил состав «Амура»
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«Амур» подписал контракт на один сезон с 28-летним защитником Егором Воронковым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Воронков играл за подмосковный «Витязь» (4 (1+3) очка с показателем полезности «+2» в 22 матчах сезона) и «Авангард» (4 (1+3) очка с показателем полезности «-7» в 43 матчах регулярки и плей-офф). Всего на счету игрока обороны в рамках Континентальной хоккейной лиги 504 встречи, где он записал на свой счёт 11 голов и 42 результативные передачи с показателем полезности «-41».

Ранее 23-летний нападающий «Амура» Игнат Коротких назвал задачи хабаровского клуба на новый сезон.

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