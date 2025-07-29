Андрей Разин рассказал про общение с Владимиром Ткачёвым о переходе в «Металлург»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал про общение с нападающим Владимиром Ткачёвым о переходе в стан магнитогорского клуба.

«Ситуация начала развиваться, с моей точки зрения, на «Матче года» 6 июля, когда Владимир сам подошёл ко мне. Мы с ним долго общались один на один, он тогда сказал, что хочет играть в «Металлурге». Я был сильно удивлён этим, учитывая, что тогда у него был «тяжёлый» контракт с «Авангардом», но к его расторжению, видимо, всё и шло.

Я ответил ему, что тоже очень хочу, чтобы он перешёл к нам, но давал, наверное, в районе 0%, что это случится. Разговор у нас тогда состоялся очень хороший. Я рассказал ему о своих некоторых требованиях, и его ответы мне понравились.

Очень умный и тонкий игрок, на уровне Павла Дацюка. В прошлом сезоне нас как раз Ткачёв, если можно так сказать, и остановил в плей-офф: его шайбы в овертаймах предопределили исход. Если бы он играл за нас, мы бы выиграли в той серии с «Авангардом», — приводит слова Разина ТАСС.