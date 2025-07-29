Трёхкратный чемпион мира поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» ещё не закончило трансферную кампанию, давайте дождёмся начала сезона. При этом «Динамо» уже сейчас является боеспособным коллективом, несмотря на потери Менелла и Сизова», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Новый сезон подопечные Алексея Кудашова начнут гостевым матчем с ЦСКА 6 сентября.

Напомним, ранее московское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Максом Комтуа. Новое соглашение с канадским форвардом рассчитано сроком на один год.