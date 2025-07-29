Серебряков: если профсоюз возглавит Овечкин или Ковальчук, он будет работать правильно

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков высказался об идее создания профсоюза хоккеистов в России.

«У нас будет профсоюз?! Даже не слышал. Профсоюз нам нужен, но чтобы он работал. Это самое главное. Если такие уважаемые игроки, как Александр Овечкин или Илья Ковальчук, возглавят его, я думаю, что он будет работать правильно», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».

Ранее капитаны клубов КХЛ не поддержали идею создания профсоюза игроков в прежнем виде. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что вопрос о профсоюзе будет обсуждён на совете директоров для принятия окончательного решения.