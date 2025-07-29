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Застройщик подал иск к «Салавату» о взыскании задолженности в размере 109,3 млн рублей

Застройщик подал иск к «Салавату» о взыскании задолженности в размере 109,3 млн рублей
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Специализированный застройщик «Садовое кольцо Уфа» подал иск к уфимской АНО «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» о взыскании задолженности по договору займа в размере 109,3 млн рублей. Дело рассмотрит арбитражный суд Московской области, предварительное заседание назначено на 2 сентября. Об этом сообщает «РБК».

Обстоятельства возникновения задолженности в материалах суда не раскрываются. Истец пока не комментирует претензии к клубу.

В августе 2023 года застройщик «Садовое кольцо» подписал с уфимским хоккейным клубом договор о сотрудничестве. Анонсировалось, что в партнёрскую поддержку войдёт организация регулярных событий для спортсменов и болельщиков и улучшение материально-технической базы клуба. Запланированная сумма вложений в проект анонсировалась на уровне 20 млн рублей на год с возможностью увеличения.

Напомним, в конце мая благотворительный фонд подал иск к «Салавату Юлаеву» о взыскании более 270 млн рублей.

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