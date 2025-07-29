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Артюхин — о Комтуа: умеет провоцировать соперников, но где‑то перегибал палку

Артюхин — о Комтуа: умеет провоцировать соперников, но где‑то перегибал палку
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о продлении контракта московского «Динамо» с форвардом Максом Комтуа.

— Здорово, что его оставили в команде. Поначалу он не так ярко выглядел в «Динамо», и мне даже было непонятно, какого плана этот хоккеист. Но во второй половине сезона ситуация с его игрой перевернулась. Комтуа проявил себя с лучшей стороны, показал, что способен забить, и неплохо шёл в силовую борьбу. Макс — универсальный игрок, да и Кудашов уже знает, чего от него ждать. Хорошее подписание, думаю, «Динамо» оно пойдёт на пользу.

— Не раз от хоккеистов слышал, что на льду Комтуа частенько переходит грань дозволенного и делает неприемлемые вещи. Как считаете, такое поведение можно объяснить важностью результата?
— Человек знает, как провоцировать и выводить людей на эмоции. В принципе, это, наверное, работает. Нужно исходить из конкретных ситуаций, где‑то, возможно, он и перегибал палку. Но главное, чтобы всё шло на пользу команде, все варианты для этого хороши, — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

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