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«Свинство конкретное». Экс-защитник клубов НХЛ — об увольнении Вячеслава Козлова из «Сочи»

«Свинство конкретное». Экс-защитник клубов НХЛ — об увольнении Вячеслава Козлова из «Сочи»
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Экс-защитник клубов КХЛ и НХЛ Максим Кузнецов высказался об увольнении Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи». Специалист с клубом не провёл ни одной игры.

«Конечно, это свинство, конкретное. Человек пошёл в «Сочи», потому что предложили работу главным тренером, но поменяли, причём всех. За неделю-две до начала сезона. Это странно, хотя у нас такая предсезонка, что кого-то убирают, с кем-то расторгают. Какая-то чехарда, не знаю, с чем связано», — приводит слова Кузнецова Vprognoze.

«Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост главного тренера 3 июня этого года.

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