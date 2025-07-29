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Зарипов — о Ротенберге: СКА при нём становился середняком, руководство не могло дать шанс

Зарипов — о Ротенберге: СКА при нём становился середняком, руководство не могло дать шанс
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Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал итоги работы Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Романа Ротенберга сняли с должности в СКА. Согласны, что по большей части свою работу он провалил? Вылеты в первом-втором раунде два сезона подряд…
– Знаю лично Романа Борисовича. Он очень амбициозный, любит хоккей, погружён в него. Он изучал всё до косточек и не просто так стал главным тренером. Но, как мы видим, не вышло. Он даже близко не подобрался к статусу лучшего тренера. Мы не можем обсуждать его решения. Однако результат был очевиден – руководство СКА не могло давать ему ещё один шанс, потому что при нём клуб становился середняком, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

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