Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Локомотив» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» сформировал тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Команду возглавит канадский специалист Боб Хартли, а его помощниками станут российские тренеры: Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Рябыкин и Звягин вместе с Хартли долгое время работали в омском «Авангарде» и вместе завоёвывали Кубок Гагарина. В игровой карьере Сергея Звягина был период выступлений за ярославскую команду, и вместе с «Локомотивом» он завоевал серебро КХЛ в 2009 году.

Тренер вратарей Малков знаком ярославским болельщикам по выступлениям за «Локомотив» в чемпионских сезонах-2001/2002 и 2002/2003. Свою тренерскую карьеру Малков начинал в молодёжной команде «Локо», а в последние годы работал в подмосковном «Витязе».

На должность тренера по физподготовке назначен молодой российский специалист, уроженец Ярославля, Георгий Кошель, который имеет за плечами победный опыт вместе с ярославской молодёжкой в Кубке Харламова и Кубке мира среди клубных команд. До возвращения в Ярославль Георгий работал с командами системы ЦСКА.

Также продолжат работать с «Локомотивом» тренеры Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Материалы по теме
В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?
В «Локомотиве» сохранили чемпионский состав. Ярославль продолжит доминировать в КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android