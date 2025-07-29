«Локомотив» представил тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Локомотив» сформировал тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Команду возглавит канадский специалист Боб Хартли, а его помощниками станут российские тренеры: Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Рябыкин и Звягин вместе с Хартли долгое время работали в омском «Авангарде» и вместе завоёвывали Кубок Гагарина. В игровой карьере Сергея Звягина был период выступлений за ярославскую команду, и вместе с «Локомотивом» он завоевал серебро КХЛ в 2009 году.

Тренер вратарей Малков знаком ярославским болельщикам по выступлениям за «Локомотив» в чемпионских сезонах-2001/2002 и 2002/2003. Свою тренерскую карьеру Малков начинал в молодёжной команде «Локо», а в последние годы работал в подмосковном «Витязе».

На должность тренера по физподготовке назначен молодой российский специалист, уроженец Ярославля, Георгий Кошель, который имеет за плечами победный опыт вместе с ярославской молодёжкой в Кубке Харламова и Кубке мира среди клубных команд. До возвращения в Ярославль Георгий работал с командами системы ЦСКА.

Также продолжат работать с «Локомотивом» тренеры Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.