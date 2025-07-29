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Вячеслав Быков высказался о коррупции в российском спорте

Вячеслав Быков высказался о коррупции в российском спорте
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о коррупции в российском спорте.

«С коррупцией в спорте надо бороться. Она абсолютно недопустима. Я слышал про дело «Торпедо» и про решение не допустить эту команду с такой большой историей до участия в новом турнире. Чтобы такие случаи никогда не повторялись, в российском спорте необходимо бороться с коррупцией», — приводит слова Быкова LiveResult.

21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Место столичной команды в нынешнем сезоне РПЛ занял «Оренбург».

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