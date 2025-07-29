«Кому он там нужен?» Никита Щитов о возможности для Евгения Кузнецова найти команду в НХЛ

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов оценил вероятность того, что нападающий Евгений Кузнецов найдёт команду в НХЛ на будущий сезон.

«Может быть, найдёт, а может, и нет. Кому он там нужен? Сложно сказать, это ведь зависит от руководства, генеральных менеджеров. Нам остаётся только смотреть на развитие ситуации. А в этой жизни всё возможно, поэтому если будет должное отношение, то сможет вернуться в НХЛ и перезагрузить свою карьеру», — цитирует Щитова Vprognoze.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.