Зарипов: в последних двух плей-офф результат у «Ак Барса» провальный

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о последних результатах «Ак Барса» в розыгрышах Чемпионата КХЛ.

– Татарстан и спонсоры создают шикарные финансовые условия для клубов Казани. При этом что касается «Ак Барса», то некоторые болельщики уже волнуются, что у клуба чуть ли не самый слабый состав за последние годы. Как оцениваете вы?

– В этой ситуации многие разные факторы могут играть роль. Сейчас да, сложилось впечатление, что в «Ак Барсе» уверены в тех ребятах, которые уже есть в составе. С одной стороны, это хорошо для развития молодёжи. Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

Напомним, казанский клуб в последних двух сезонах вылетал в первом и втором раунде Кубка Гагарина соответственно.