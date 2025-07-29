Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зарипов: в последних двух плей-офф результат у «Ак Барса» провальный

Зарипов: в последних двух плей-офф результат у «Ак Барса» провальный
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о последних результатах «Ак Барса» в розыгрышах Чемпионата КХЛ.

– Татарстан и спонсоры создают шикарные финансовые условия для клубов Казани. При этом что касается «Ак Барса», то некоторые болельщики уже волнуются, что у клуба чуть ли не самый слабый состав за последние годы. Как оцениваете вы?
– В этой ситуации многие разные факторы могут играть роль. Сейчас да, сложилось впечатление, что в «Ак Барсе» уверены в тех ребятах, которые уже есть в составе. С одной стороны, это хорошо для развития молодёжи. Однако в последних двух плей-офф КХЛ, будем честны, результат у «Ак Барса» провальный. Но дело не только в селекционной работе. Набери хоть всю команду топ-игроков, результат не дастся без труда. В любом случае за победы надо будет бороться. Но я не имею права глубоко оценивать работу системы «Ак Барса», поскольку не работаю там, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

Напомним, казанский клуб в последних двух сезонах вылетал в первом и втором раунде Кубка Гагарина соответственно.

Материалы по теме
Три клуба без тренеров. Что с Казанью? Где будет Кравцов? Загадки накануне предсезонки КХЛ
Три клуба без тренеров. Что с Казанью? Где будет Кравцов? Загадки накануне предсезонки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android