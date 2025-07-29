Агент Кузнецова рассказал, на какой стадии находятся переговоры Евгения с клубами НХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ходе переговоров с клубами НХЛ по трудоустройству хоккеиста.

– Ранее вы сказали, что вы и Евгений Кузнецов ведёте переговоры с клубами НХЛ. На какой стадии находятся переговоры?

– Скажем так: на начальной.

– Как считаете, сколько ещё лет Евгений способен выступать на уровне НХЛ?

– С его здоровьем минимум пять-шесть лет.

‎– Если не получится договориться в НХЛ, то возможно ли возвращение Кузнецова в КХЛ?

– Конечно! Он же не будет без хоккея. Если там не получится, то можно продолжать в Швейцарии или КХЛ, – цитирует Бабаева «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.