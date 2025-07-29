ХК ЦСКА расторг контракт с Касселсом по соглашению сторон

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА расторг контракт с нападающим Коулом Касселсом по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Прошлый сезон 30-летний нападающий начинал в составе «Авангарда», за который провёл 33 матча и отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Затем американский форвард был обменян в ЦСКА, за который провёл 23 встречи в регулярном чемпионате и отметился шестью результативными передачами. В плей-офф Касселс сыграл лишь два матча, в которых отдал одну передачу.

Прошлый сезон стал дебютным для Касселса в Континентальной хоккейной лиге.