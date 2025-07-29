Художник нарисовал портрет Александра Овечкина из его имени и фамилии

Художник нарисовал портрет Александра Овечкина из его имени и фамилии. Художник Джейс Холл 11 730 раз написал «Александр Овечкин» ради того, чтобы в конце получился рисунок легендарного хоккеиста.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

На данный момент Овечкин находится в России, куда прилетел после отпуска в Турции, который россиянин провёл в июне и июле.