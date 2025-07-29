Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Художник нарисовал портрет Александра Овечкина из его имени и фамилии

Художник нарисовал портрет Александра Овечкина из его имени и фамилии
Комментарии

Художник нарисовал портрет Александра Овечкина из его имени и фамилии. Художник Джейс Холл 11 730 раз написал «Александр Овечкин» ради того, чтобы в конце получился рисунок легендарного хоккеиста.

39-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

На данный момент Овечкин находится в России, куда прилетел после отпуска в Турции, который россиянин провёл в июне и июле.

Материалы по теме
Легенда «Вашингтона» Бондра: когда приехал Овечкин, он забрал все мои рекорды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android