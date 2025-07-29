КХЛ внесла изменения в правовой и спортивный регламенты лиги

Во вторник, 29 июля, завершилось заочное голосование Совета директоров КХЛ, на котором были приняты изменения в регламенты лиги.

В правовой регламент внесены следующие изменения:

• вратарям для получения статуса «Неограниченно свободный агент» необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения хоккеистом возраста 28 лет;

• в правило о «трёх переходах» вводится исключение для игроков, которые переходят в «новый» клуб через выбор из списка отказов;

• крайний срок обменов и дозаявок перенесён с 27 декабря на 25 января.

В спортивный регламент внесено следующее изменение:

• во время регулярного чемпионата число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трёх.