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Экс-защитник НХЛ Нутиваара возобновил карьеру и перешёл в команду чемпионата Финляндии

Экс-защитник НХЛ Нутиваара возобновил карьеру и перешёл в команду чемпионата Финляндии
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Бывший защитник клубов НХЛ Маркус Нутиваара возобновил карьеру и перешёл в команду чемпионата Финляндии. 31-летний защитник подписал соглашение с «Кярпят» на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В июне 2023 года хоккеист объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра. В ноябре 2024 года финский хоккеист перенёс операцию, ему был установлен искусственный сустав, после этого он проходил реабилитацию.

Маркус Нутиваара в НХЛ выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз», проведя 275 встреч в регулярных чемпионатах и набрав 71 (17+54) очко. Предыдущий официальный матч финн провёл в 2021 году.

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