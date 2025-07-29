«Академия Динамо «Красная Машина Юниор» вошла в состав МХЛ

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил о вступлении новой команды системы «Динамо» в МХЛ.

«В сезоне-2025/2026 в Молодёжной хоккейной лиге появится команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», которая будет представлять Московскую область.

Это не просто ещё одна команда в лиге – это логичное продолжение большого проекта, который мы развиваем уже несколько лет.

«Красная Машина Юниор» – это больше, чем хоккейная школа. Это система. Сегодня в ней занимаются более 400 детей, у нас – четыре современные арены, лучшие тренеры страны, мощная методическая база и индивидуальный подход к каждому ребенку. Мы работаем не только над техникой, физикой и тактикой – мы развиваем личность, даём образование, формируем характер.

Теперь в этой системе появляются команды в МХЛ и ЮХЛ, чтобы юниоры могли оставаться в структуре и расти внутри одной экосистемы – от первого выхода на лед до профессионального уровня.

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал запуск команды и развитие проекта: хоккейный клуб «Динамо» – за партнерство и доверие, Федерацию хоккея России, Континентальную хоккейную лигу и МХЛ – поддержку на каждом этапе, а также Правительство Московской области – лично Губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и Министра спорта Дмитрия Александровича Абаренова за активное участие и помощь в создании условий для роста молодежного и детского хоккея в регионе.

Мы запускаем серьезный, масштабный и системный проект. Это инфраструктура будущего, которую мы строим вместе», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.