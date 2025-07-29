Светлов — о создании «Красной машины Юниор» в МХЛ: это плюс для системы «Динамо»

Олимпийский чемпион и бывший главный тренер клубов КХЛ «Лада», «Амур», «Атлант», «Адмирал» и ХК «Сочи» Сергей Светлов считает, что создание и включение в МХЛ команды «Академия «Динамо Красная машина Юниор» будет способствовать конкуренции в клубной вертикали.

«Для меня «Динамо» — родной клуб, и, конечно же, мне небезразлична судьба клубной вертикали. Появление этой команды только плюс для именитого клуба. Самое главное, чтобы была правильно поставлена работа системы подготовки, чтобы была единая программа развития и методики для ребят. Сейчас возрастёт конкуренция за попадание в МХК «Динамо». Те, у кого будет мало игровой практики, как я понимаю, будут больше выступать за команду из Красногорска. Знаю, что там созданы хорошие условия для работы. «Динамо» — великий клуб, у которого много воспитанников. Конкуренция никогда не мешала росту игроков, а, наоборот, способствовала их развитию», — сказал Светлов «Чемпионату».