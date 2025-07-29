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Леонов: созданная в МХЛ «Красная Машина Юниор» поможет молодёжи раскрыться в системе клуба

Леонов: созданная в МХЛ «Красная Машина Юниор» поможет молодёжи раскрыться в системе клуба
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Экс-нападающий «Динамо» и сборной СССР, тренер Юрий Леонов прокомментировал создание третьей молодёжной команды бело-голубых, которая будет выступать в МХЛ и проводить свои матчи в Красногорске. В следующем сезоне в МХЛ станет выступать «Академия «Динамо Красная Машина Юниор».

«Создание такой команды — огромный плюс для системы. Это дополнительная возможность молодым ребятам раскрыться и показать свой талант. На моей практике не раз такое бывало, что игрока не замечаешь, а через год видишь, как он сильно прибавил. Вот как раз в этой команде и будут собраны самые молодые игроки динамовской системы, и у каждого будет шанс себя показать на молодёжном уровне.

В «Динамо» будут приглашать игроков других команд, кому, может быть, там не досталось места в составе. В команде «Красная Машина Юниор» у них появится шанс себя показать, обратить на себя внимание. В общем, создание команды и включение в МХЛ – это плюс не только для именитого клуба, но и для самих ребят», — сказал Леонов «Чемпионату».

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