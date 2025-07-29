«СКА-Юниор» сменил название на «Академию СКА» и будет играть в Санкт-Петербурге

Команда «СКА-Юниор» сменила название на «Академию СКА», сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2025/2026 она будет базироваться в Санкт-Петербурге и проводить домашние матчи в СК «Хоккейный город».

В сезонах-2023/2024 и 2024/2025 команда под названием «СКА-Юниор» играла в подмосковном Красногорске. Ранее команда выступала в Молодёжной хоккейной лиге с сезона-2018/2019 под названием «СКА-Варяги» и представляла Ленинградскую область.

При этом теперь в Красногорске будет выступать новая команда лиги «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», которая будет проводить домашние встречи на «Красногорск Арене» им. В. В. Петрова. Сезон-2025/2026 она отыграет в «Серебряном» дивизионе Западной конференции.