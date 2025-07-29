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Данис Зарипов рассказал, чем он занимается в штабе главы Республики Татарстан

Данис Зарипов рассказал, чем он занимается в штабе главы Республики Татарстан
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Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о работе в штабе поддержки главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

– В числе членов Штаба собрана команда людей, которые приносили и приносят пользу и прославляют Татарстан. Каждый в своём направлении. Наша задача – поддерживать нашего Рустама Нургалиевича во всех вопросах. И развивать нашу республику в том высоком статусе, на котором она находится. Мы участвуем в различных мероприятиях, общаемся с жителями районов Татарстана. По моей линии – это, конечно, массовый и детский спорт, вопросы инфраструктуры. В том числе, конечно, развитие хоккея.

– Как оцениваете развитие спорта в Татарстане в целом?
– За этот период проведено немало мероприятий. В том числе и международных. Считаю, это в первую очередь заслуга нашего Раиса – Рустама Нургалиевича Минниханова. Работу провели большую. Вся команда, отвечающая за спорт, много трудилась. Качество мероприятий, как оценивали участники и руководители, было высоким. Можно смело оценивать, что Казань и Татарстан достойны продолжать организовывать такие мероприятия, — приводит слова Зарипова «ТИ-Спорт».

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